Soleil Sorge attacca di nuovo Luca Onestini | “Uno sfigato”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)non riesce proprio a stare lontano dal mirino del gossip e ancora una volta l’influencer è finita al centro dei rumors per via di alcune dichiarazioni rilasciate sui suoi social network. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, non risparmia mai commenti anche molto duri nei confronti dei suoi colleghi del mondo dello … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

cia0bell : RT @Senzanomeconlak: Volevo essere carina a risponderti, ma ci vuole ancora un po’ prima che tu diventi un contenuto -Soleil Sorge - valchirya : RT @Senzanomeconlak: Volevo essere carina a risponderti, ma ci vuole ancora un po’ prima che tu diventi un contenuto -Soleil Sorge - hashtagtr4sh : RT @Senzanomeconlak: Volevo essere carina a risponderti, ma ci vuole ancora un po’ prima che tu diventi un contenuto -Soleil Sorge - ArmataRuta : RT @Senzanomeconlak: Volevo essere carina a risponderti, ma ci vuole ancora un po’ prima che tu diventi un contenuto -Soleil Sorge - hostatoioculutr : Ma questa Soleil Sorge nella vita, a parte soffrire di disturbo narcisistico di personalità, cosa fa'? No perché io… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

E ancheha attaccato Rosalinda Cannavò: 'Comunque lei inizia la quarta relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza e le dicono brava'. 'Non me lo merito'. Rosalinda ...su Twitter si è levata qualche sassolino dalla scarpa, pungendo Rosalinda Cannavò e il suo flirt con ...Soleil Sorge ne ha per tutti: dopo aver attaccato Rosalindà Cannavò, tira in ballo anche il suo ex Luca Onestini. Ecco cosa ha detto.Grande Fratello Vip: un aereo ha mandato in crisi Rosalinda Cannavò. L'amicizia speciale tra lei e Dayane è arrivata al capolinea.