Porto-Juventus | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) I 22 in campo nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League:(4-4-2): Marchesin; Manafà, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Otavio, Oliveira, Uribe; Marega, Taremi. All. Conceicao(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. All. PirloPirlo sceglie Kulusevski che gioca in attacco accanto a Ronaldo: in panchina Morata. In difesa Chiellini-De Ligt. ITA Sport Press.