Pagelle Porto Juventus 2-1 | Bentancur serata shock | Chiesa tiene a galla la Juve

(Di giovedì 18 febbraio 2021)– Partita da dimenticare per la. Ottavo di finale d’andata della Champions League trahorror per gli uomini di Pirlo. Ilal primo minuto va subito in vantaggio per un errore grossolano diche regala palla al numero 9 deighesi ed è subito 1-0. Poche emozioni nel primo tempo, dopo 20 secondi dall’inizio del secondo tempo, Marega raddoppia. Iniziodella seconda parte di gara. Poi laspinge e trova il gol della bandiera con. Ritorno tutto da giocare mache mette un piede fuori dalla ...

GoalItalia : #PortoJuventus, le pagelle: Ronaldo, serata no ? Kulusevski prevedibile ?? Chiesa volenteroso ?? [@romeoagresti] - GoalItalia : MATCH REPORT - #PortoJuventus 2-1: Chiesa riapre i giochi, ma bianconeri sconfitti [@romeoagresti] ?? - StefaniaStefyss : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #PortoJuventus 2-1: Chiesa riapre i giochi, ma bianconeri sconfitti [@romeoagresti] ?? - Eurosport_IT : Ronaldo ?? Bentacur ?? Chiesa ?? #UCL | #PortoJuve | #Juventus - StefaniaStefyss : RT @GoalItalia: #PortoJuventus, le pagelle: Ronaldo, serata no ? Kulusevski prevedibile ?? Chiesa volenteroso ?? [@romeoagresti] https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Porto

Queste ledi Calciomercato.com .- Juventus 2 - 1Marchesin 6,5: ilnon subiva un gol dalla prima giornata di Champions, il merito è anche suo Manafa 7: fa il suo con ordine,...Leed il tabellino della gara di andata degli ottavi di Champions League tra- Juventus, in corso. Va in scena al do Dragao l'andata degli ottavi di finale trae Juventus che vede la ...Errori epocali dei giocatori bianconeri, ma un concorso di colpa di Pirlo nelle tempistiche c’è: non si può pensare di uscire facendo ricevere Bentancur spalle alla porta ...Szczesny 5: Viene sorpreso in avvio di gara da un errore di Bentancur ed è costretto a concedere il vantaggio al Porto. In generale non dà mai una grande sensazione ...