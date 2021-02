Ora Draghi dà un taglio al Cts | cosa prevede la riforma

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gabriele Laganà Il Cts, organismo coordinato da Agostino Miozzo, sarà più snello ma avrà lo stesso perimetro d'azione e si baserà su nuove regole per la comunicazione Una delle prime mosse che il nuovo governo guidato da Mariometterà in atto una volta ottenuta la fiducia delle Camere riguarderà la gestione dell’emergenza sanitaria. L’obiettivo è quello di mettere a punto una strategia di intervento ben precisa e che non lasci spazi interpretativi sulla linea da seguire. Nel mirino del nuovo premier, come spiega il Corriere della Sera, vi è il Cts, il Comitato tecnico scientifico. La struttura, creata il 5 febbraio dello scorso anno, sarà più snella ma avrà lo stesso perimetro d'azione. E, soprattutto, i componenti dovranno seguire una linea di comunicazione unitaria per evitare equivoci e fughe in avanti rispetto alla strategia del governo. Il ...