Nuove restrizioni in arrivo nel fine settimana. Tutte le Regioni che rischiano di chiudere (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La mappa dell'Italia divisa in zona gialla, arancione e rossa è cambiata solo pochi giorni fa, quando diverse Regioni sono passate in area arancione. Ma la situazione potrebbe mutare nuovamente già questo fine settimana. Preoccupano le varianti del coronavirus e lo stesso comitato tecnico scientifico ha lanciato un appello affinché le restrizioni anti-contagio siano più severe. La mappa dell'Italia ha cambiato colore solamente da pochi giorni, ma già questo fine settimana potrebbe farlo nuovamente. Con il nuovo monitoraggio della cabina di regia, infatti, alcune Regioni potrebbero cambiare colore e verrebbe modificata l'attuale divisione in tre zone a seconda del livello di rischio legato alla situazione epidemiologica. Al momento nessuna Regione si trova in area ...

