Nonostante i divieti continua a maltrattare i genitori: in carcere un giovane (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – Allontanato dalla casa familiare per i maltrattamenti ai genitori, ha violato il provvedimento emesso nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Avellino. La puntuale refertazione di quanto rilevato dai Carabinieri della Stazione di Solofra, ha fatto scattare l’arresto del giovane violento, risultando palese sia la volontà trasgressiva sia la noncuranza per le disposizioni impartite. Nel pomeriggio di ieri, successivamente alla notifica dell’ordinanza emessa dalla citata Autorità Giudiziaria, per l’arrestato si sono dunque aperte le porte della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, tesa a garantire sicurezza e rispetto della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – Allontanato dalla casa familiare per i maltrattamenti ai, ha violato il provvedimento emesso nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Avellino. La puntuale refertazione di quanto rilevato dai Carabinieri della Stazione di Solofra, ha fatto scattare l’arresto delviolento, risultando palese sia la volontà trasgressiva sia la noncuranza per le disposizioni impartite. Nel pomeriggio di ieri, successivamente alla notifica dell’ordinanza emessa dalla citata Autorità Giudiziaria, per l’arrestato si sono dunque aperte le porte della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, tesa a garantire sicurezza e rispetto della ...

giannistjames64 : RT @IacobiniRita: Ringraziamo la gazzetta dello sport per aver fatto cosi tanto clamore tanto da farci aprire un inchiesta! Gasperini con i… - petlifesaver : RT @IacobiniRita: Ringraziamo la gazzetta dello sport per aver fatto cosi tanto clamore tanto da farci aprire un inchiesta! Gasperini con i… - msg_emanuele : RT @IacobiniRita: Ringraziamo la gazzetta dello sport per aver fatto cosi tanto clamore tanto da farci aprire un inchiesta! Gasperini con i… - RegistaOcculto : RT @IacobiniRita: Ringraziamo la gazzetta dello sport per aver fatto cosi tanto clamore tanto da farci aprire un inchiesta! Gasperini con i… - flamanc24 : RT @IacobiniRita: Ringraziamo la gazzetta dello sport per aver fatto cosi tanto clamore tanto da farci aprire un inchiesta! Gasperini con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Nonostante divieti Area B e C Milano: le telecamere delle ZTL restano spente Poi, nonostante la regione sia stata a varie riprese anche arancione o gialla ( come in questi ... seppur in forma parziale , con i divieti in vigore dalle 10 del mattino. Un'idea che aveva subito ...

Tir sulla Sopraelevata, ancora una violazione Genova - Un pesante automezzo che percorre la strada Sopraelevata 'Aldo Moro' nonostante i divieti e con pericolo per la struttura, costruita per reggere pesi decisamente inferiori. L'ennesima segnalazione arriva dalla corsia 'a monte' in direzione ponente, alle 19,30 di ieri ...

"E’ assurdo aprire nonostante i divieti" LA NAZIONE Dall'Europa una durissima risoluzione sul conflitto in Yemen Denunciate le violenze commesse dai sauditi, dagli Emirati e dagli Houthi, chiedendo l’applicazione di politiche sanzionatorie individuali ...

Picchia la madre 90enne, figlia degenere ai domiciliari TERAMO – Nonostante i precedenti divieti disposti dal magistrato, prima di avvicinamento alla vittima e poi di dimora nello stesso comune, ha continuato a vessare e a maltrattare la madre ultranovante ...

Poi,la regione sia stata a varie riprese anche arancione o gialla ( come in questi ... seppur in forma parziale , con iin vigore dalle 10 del mattino. Un'idea che aveva subito ...Genova - Un pesante automezzo che percorre la strada Sopraelevata 'Aldo Moro'e con pericolo per la struttura, costruita per reggere pesi decisamente inferiori. L'ennesima segnalazione arriva dalla corsia 'a monte' in direzione ponente, alle 19,30 di ieri ...Denunciate le violenze commesse dai sauditi, dagli Emirati e dagli Houthi, chiedendo l’applicazione di politiche sanzionatorie individuali ...TERAMO – Nonostante i precedenti divieti disposti dal magistrato, prima di avvicinamento alla vittima e poi di dimora nello stesso comune, ha continuato a vessare e a maltrattare la madre ultranovante ...