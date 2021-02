"Legalità e sicurezza". Immigrazione, Draghi a testa bassa contro l'Europa: gode Salvini, il Pd che dice? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Puntualissimo, nel giorno della fiducia al Senato, Mario Draghi risponde agli interventi sentiti in aula. Prende la parola alle 20.40, come da programma, ed esordisce subito con dei problemi con il microfono: "Scusate, ma devo ancora imparare", scherza il presidente del Consiglio quando gli viene fatto notare che non si sentono le sue parole. Una replica breve, quella di Draghi, durata meno di 15 minuti. Un discorso in cui ha affrontato alcuni temi specifici, anche piuttosto spinosi. Come l'ambiente: "Questo governo intende andare avanti nel progetto di inserire la tutela dell'ambiente in Costituzione", parole evidentemente rivolte al M5s, un tentativo di tenerli buoni. E ancora, sul tema Cultura: "I ristori non bastano, bisogna tutelare il settore e i lavoratori". Poche parole per sconfessare la linea del suo predecessore, Giuseppe Conte. Ma un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Puntualissimo, nel giorno della fiducia al Senato, Mariorisponde agli interventi sentiti in aula. Prende la parola alle 20.40, come da programma, ed esordisce subito con dei problemi con il microfono: "Scusate, ma devo ancora imparare", scherza il presidente del Consiglio quando gli viene fatto notare che non si sentono le sue parole. Una replica breve, quella di, durata meno di 15 minuti. Un discorso in cui ha affrontato alcuni temi specifici, anche piuttosto spinosi. Come l'ambiente: "Questo governo intende andare avanti nel progetto di inserire la tutela dell'ambiente in Costituzione", parole evidentemente rivolte al M5s, un tentativo di tenerli buoni. E ancora, sul tema Cultura: "I ristori non bastano, bisogna tutelare il settore e i lavoratori". Poche parole per sconfessare la linea del suo predecessore, Giuseppe Conte. Ma un ...

Draghi: 'aumento occupazione imprescindibile al Sud, in primis femminile'