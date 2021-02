Lega, chiesto il processo immediato per i commercialisti. Resta aperto il filone sui presunti fondi neri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi hanno chiesto il processo immediato per Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due revisori contabili per la Lega in Parlamento, e per l’imprenditore Francesco Barachetti per il caso Lombardia Film Commission, ossia la presunta vendita gonfiata per 800mila euro di un capannone a Cormano. L’istanza, che si basa sull’evidenza della prova e che se accolta fa saltare l’udienza preliminare, sarà valutata dal gip Giulio Fanales. Resta aperta la tranche su presunti fondi neri per il Carroccio, mentre due indagati, tra cui Michele Scillieri, hanno chiesto di patteggiare. Cuore dell’indagine l’affare del capannone di Cormano rifilato, secondo la procura di Milano, al doppio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi hannoilper Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due revisori contabili per lain Parlamento, e per l’imprenditore Francesco Barachetti per il caso Lombardia Film Commission, ossia la presunta vendita gonfiata per 800mila euro di un capannone a Cormano. L’istanza, che si basa sull’evidenza della prova e che se accolta fa saltare l’udienza preliminare, sarà valutata dal gip Giulio Fanales.aperta la tranche super il Carroccio, mentre due indagati, tra cui Michele Scillieri, hannodi patteggiare. Cuore dell’indagine l’affare del capannone di Cormano rifilato, secondo la procura di Milano, al doppio ...

