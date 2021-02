L' amica francese di Instagram sparisce | dodicenne chiama la Polizia Postale e la salva

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aveva conosciuto una nuovatramite. Ma quando la ragazza transalpina è scomparsa, lafiorentina hato la, preoccupata per questo silenzio. Alla ...

Aveva conosciuto una nuova amica tramite Instagram. Ma quando la ragazza transalpina è scomparsa, la dodicenne fiorentina ha chiamato la polizia postale, preoccupata per questo silenzio. Alla luce del fatto che l'adolescente aveva riferito di vivere in Francia, la polizia postale di Firenze ha ricevuto la segnalazione della scomparsa di un'amica minorenne conosciuta sui social network. La segnalazione ha permesso di rintracciare l'adolescente. Firenze, una bella storia di solidarietà nata su Instagram. La questura ha ricevuto la ragazzina lodandola per il gesto.