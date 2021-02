La Liguria lancia una campagna per supportare il settore ittico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una campagna di promozione al pubblico, un’attività di formazione diretta agli addetti ai lavori e un manuale per la gestione delle attività di pesca e acquacoltura in seguito all’emergenza Coronavirus. Questo è quanto prevede la campagna “Io (p)esco sicuro” che sarà realizzata da Regione Liguria insieme ai Flag liguri, i Gruppi di azione locale nel settore della pesca. Ad annunciare il progetto, il vicepresidente e assessore alla Pesca e Acquacoltura di Regione Liguria Alessandro Piana. “Questa iniziativa è fondamentale per il settore ittico ligure – spiega l’assessore Piana -. Negli ultimi mesi il comparto della pesca ha subito danni enormi. Le difficoltà nel rispettare le norme di distanziamento sociale sulle imbarcazioni, la drastica riduzione dei consumi con la ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Unadi promozione al pubblico, un’attività di formazione diretta agli addetti ai lavori e un manuale per la gestione delle attività di pesca e acquacoltura in seguito all’emergenza Coronavirus. Questo è quanto prevede la“Io (p)esco sicuro” che sarà realizzata da Regioneinsieme ai Flag liguri, i Gruppi di azione locale neldella pesca. Ad annunciare il progetto, il vicepresidente e assessore alla Pesca e Acquacoltura di RegioneAlessandro Piana. “Questa iniziativa è fondamentale per illigure – spiega l’assessore Piana -. Negli ultimi mesi il comparto della pesca ha subito danni enormi. Le difficoltà nel rispettare le norme di distanziamento sociale sulle imbarcazioni, la drastica riduzione dei consumi con la ...

