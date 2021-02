Il renziano Faraone cambia verso: "No al Mes, ora c'è Draghi" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ci chiedono strumentalmente perché non chiediamo più il Mes. Non lo facciamo perché il nostro Mes è lei, presidente Draghi, e questo governo”. Lo ha detto il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone, intervenendo in discussione generale sulla fiducia al governo. “Un Paese al contrario, quello che considera responsabile tenere in panchina Draghi, Colao, Cingolani e Giovannini e lascia in campo Toninelli. Io credo che ne valesse la pena”, ha affermato. La rinuncia da parte dell’ex premier Giuseppe Conte al Mes è stato uno dei principali motivi che ha portato alle dimissioni delle ministre di Italia Viva al precedente Governo. “Non voterò mai in governo che si ritiene migliore del mondo con 80 mila morti e che non prende il Mes”, disse il leader Matteo Renzi qualche settimana fa a Mezz’ora in più. “Resta un grande problema, perché ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ci chiedono strumentalmente perché non chiediamo più il Mes. Non lo facciamo perché il nostro Mes è lei, presidente, e questo governo”. Lo ha detto il capogruppo di Iv al Senato, Davide, intervenendo in discussione generale sulla fiducia al governo. “Un Paese al contrario, quello che considera responsabile tenere in panchina, Colao, Cingolani e Giovannini e lascia in campo Toninelli. Io credo che ne valesse la pena”, ha affermato. La rinuncia da parte dell’ex premier Giuseppe Conte al Mes è stato uno dei principali motivi che ha portato alle dimissioni delle ministre di Italia Viva al precedente Governo. “Non voterò mai in governo che si ritiene migliore del mondo con 80 mila morti e che non prende il Mes”, disse il leader Matteo Renzi qualche settimana fa a Mezz’ora in più. “Resta un grande problema, perché ...

HuffPostItalia : Il renziano Faraone cambia verso: 'No al Mes, ora c'è Draghi' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il renziano Faraone cambia verso: 'No al Mes, ora c'è Draghi' - kospeti : RT @HuffPostItalia: Il renziano Faraone cambia verso: 'No al Mes, ora c'è Draghi' - alfonsoleone1 : RT @HuffPostItalia: Il renziano Faraone cambia verso: 'No al Mes, ora c'è Draghi' - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Il renziano Faraone cambia verso: 'No al Mes, ora c'è Draghi' -

Ultime Notizie dalla rete : renziano Faraone Il renziano Faraone cambia verso: 'No al Mes, ora c'è Draghi' Lo ha detto il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone, intervenendo in discussione generale sulla fiducia al governo. 'Un Paese al contrario, quello che considera responsabile tenere in panchina ...

Così i dem ingoiano il rospo Lega Il rospo da ingoiare è stato enorme e pure il renziano Faraone mette il dito nella piaga dem: 'Inviterei gli schizzinosi dell'ultima ora a rispettare le parole del presidente della Repubblica che ha ...

Il renziano Faraone cambia verso: "No al Mes, ora c'è Draghi" L'HuffPost Il renziano Faraone cambia verso: "No al Mes, ora c'è Draghi" “Ci chiedono strumentalmente perché non chiediamo più il Mes. Non lo facciamo perché il nostro Mes è lei, presidente Draghi, e questo governo”. Lo ha detto il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraon ...

Draghi lavora al discorso e chiede la collaborazione ai partiti In quota Draghi resterebbero il sottosegretario all’editoria e la delega al Cipe Sul fronte Iv Faraone potrebbe andare al Mit e – nelle speranze dei renziani – uno tra Conzatti e Del Barba al Mef. Dra ...

Lo ha detto il capogruppo di Iv al Senato, Davide, intervenendo in discussione generale sulla fiducia al governo. 'Un Paese al contrario, quello che considera responsabile tenere in panchina ...Il rospo da ingoiare è stato enorme e pure ilmette il dito nella piaga dem: 'Inviterei gli schizzinosi dell'ultima ora a rispettare le parole del presidente della Repubblica che ha ...“Ci chiedono strumentalmente perché non chiediamo più il Mes. Non lo facciamo perché il nostro Mes è lei, presidente Draghi, e questo governo”. Lo ha detto il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraon ...In quota Draghi resterebbero il sottosegretario all’editoria e la delega al Cipe Sul fronte Iv Faraone potrebbe andare al Mit e – nelle speranze dei renziani – uno tra Conzatti e Del Barba al Mef. Dra ...