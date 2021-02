Il Paradiso delle Signore, anticipazioni oggi 17 febbraio: Federico corteggia Ludovica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Trama e anticipazioni de “Il Paradiso delle Signore” puntata di oggi: Ludovica riceve le attenzioni di Federico Cattaneo ma la Brancia sembra aver occhi solo per Marcello. Intanto Beatrice comincia a soffrire la convivenza forzata con Marta. Vuole andarsene e ne parla con Vittorio… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55. La serie, ispirata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Trama ede “Il” puntata diriceve le attenzioni diCattaneo ma la Brancia sembra aver occhi solo per Marcello. Intanto Beatrice comincia a soffrire la convivenza forzata con Marta. Vuole andarsene e ne parla con Vittorio… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55. La serie, ispirata Articolo completo: dal blog SoloDonna

rita_virgili : RT @rita_virgili: PDS Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 febbraio 2021: Marta scopre la verità su Vittorio e Beatrice... - https:/… - rita_virgili : PDS Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 febbraio 2021: Marta scopre la verità su Vittorio e Beatrice... -… - rita_virgili : PDS Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 febbraio 2021: Marta scopre la verità su Vittorio e Beatrice... -… - cristianarumori : RT @TeatroRandagio: Il nuovo #Audiolibro Di @milleliresempre mi porta in Africa, in una enorme allucinazione, come diceva #FernandaPivano,… - infoitcultura : Il Paradiso delle signore, colpo di scena, Marta scopre che Federico è suo fratello -