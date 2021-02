Haaland stende il Siviglia doppietta | finisce 2-3 al Sanchez Pizjuan

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Erling Brautilal Ramone il suo Borussia Dortmund vince 3-2. Sono diciotto le sue reti in tredici partite di Champions League. Partono meglio i padroni di casa, al 7? Suso trova la deviazione di Hummels e non può nulla Hitz. Poi però sale in cattedra: il norvegese prima invita Dahoud al tiro dalla distanza, poi ribalta il punteggio e cala il tris dopo una ripartenza guidata da Reus. All’intervallo è 1-3, i tedeschi sono devastanti in velocità e fanno male ogni volta che arrivano nei pressi della porta avversaria. Lopetegui si accorge delle difficoltà dei suoi e cambia tutto il trio offensivo: fuori Suso, Gomez ed En-Nesyri, dentro Torres, de Jong e Munir. Ora gli andalusi sono più intraprendenti e dopo un palo arriva all’84’ la rete che ...

GoalItalia : MATCH REPORT - #SivigliaBorussiaDortmund 2-3: un super Haaland rimonta e stende gli andalusi ?? [@MichaelDiChiaro] -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland stende

alfredopedulla.com

il Paderborn ai supplementari: il match in 1 DFB - Pokalil Paderborn ai supplementari: il match in 1 3 ORE FA Serie A Interspac vuole l Inter, Cottarelli: 'Il modello è ...... non è bastata la solita doppietta di. Tante reti anche nelle altre sfide di giornata. L' Eintracht batte in trasferta l' Arminia Bielefeld per 5 - 1, il Werder Brema4 - 1 l' Herta ...Sedici partite di calcio internazionale per quel che concerne il secondo sabato di febbraio: Guardiola continua a macinare vittorie e record e, battendo Mourinho, vola sempre più in alto ...I bavaresi consolidano il loro primato in classifica tenendo a distanza la seconda, vittoriosa sul Leverkusen mentre i gialloneri stendono l'Augusta. Successo per il Francoforte, ora terzo, pari per W ...