Guilty Gear Strive | il miglior netcode mai visto secondo i proplayer

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inizia oggi la "open" beta di, l'atteso picchiaduro di Arc System Works che arriverà su PC e PlayStation 4 & 5 il prossimo 9 aprile. La prova, che sarà disponibile fino al 21 e da domani sarà aperta a tutti gli utenti registratisi sul sito apposito, sembra aver convinto molti giocatori professionisti della vecchia guardia. Al di là di grafica, sonoro e giocabilità, un aspetto che è stato molto apprezzato (e che è fondamentale per il gioco online in questo genere di titoli) è stato il: ad esempio l'otto volte campione del torneo EVO Justin Wong ha scritto su Twitter, tra le altre cose, "Il gioco in generale sembra fantastico e ilè davvero buono! Sono stato in grado di giocare contro persone dal Giappone e dalla Korea senza LAG." A confermare arriva anche Dogura, ...