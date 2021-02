Governo: per Draghi anche un selfie in aula, senatore Pd posta il 'click' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - Per Mario Draghi è arrivato anche il momento del selfie, il primo, in Senato. A coinvolgere il premier nell'autoscatto è stato il senatore del Pd Andrea Ferrazzi, nell'aula di palazzo Madama, che si è immortalato con Draghi dopo il discorso sulla fiducia e ha postato subito la foto sul suo profilo Twitter. "Convincente il discorso di #Draghi in Senato: europeismo, atlantismo, transizione ecologica. Chiaro, sintetico e preciso. Lo appoggerò con determinazione", scrive l'esponente del Pd a corredo della foto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - Per Marioè arrivatoil momento del, il primo, in Senato. A coinvolgere il premier nell'autoscatto è stato ildel Pd Andrea Ferrazzi, nell'di palazzo Madama, che si è immortalato condopo il discorso sulla fiducia e hato subito la foto sul suo profilo Twitter. "Convincente il discorso di #in Senato: europeismo, atlantismo, transizione ecologica. Chiaro, sintetico e preciso. Lo appoggerò con determinazione", scrive l'esponente del Pd a corredo della foto.

