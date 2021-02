Galli e il consiglio a Donnarumma: “Rimani al Milan e sarai il migliore al mondo” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ex portiere rossonero, Giovanni Galli, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha voluto lasciare un consiglio all’attuale portiere del Milan Gianluigi Donnarumma: “L’unico consiglio che mi sento di dare a Gigio è di andare tutti i giorni all’allenamento cercando di migliorare in qualcosa, perché questo farà di lui il portiere più forte al mondo per i prossimi 15 anni. Ha già un buon contratto, se a fine carriera invece che 100 milioni ne ha guadagnati 95 non credo che valga la pena fare un salto nel buio. Sa a Milano quanto è apprezzato dal club e dai tifosi. Rimane comunque il portiere del Milan non una squadra qualsiasi. C’è il detto ‘Sai cosa lasci ma non cosa trovi’. Il Milan è la sua famiglia”. Foto: Sito ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ex portiere rossonero, Giovanni, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha voluto lasciare unall’attuale portiere delGianluigi: “L’unicoche mi sento di dare a Gigio è di andare tutti i giorni all’allenamento cercando di migliorare in qualcosa, perché questo farà di lui il portiere più forte alper i prossimi 15 anni. Ha già un buon contratto, se a fine carriera invece che 100 milioni ne ha guadagnati 95 non credo che valga la pena fare un salto nel buio. Sa ao quanto è apprezzato dal club e dai tifosi. Rimane comunque il portiere delnon una squadra qualsiasi. C’è il detto ‘Sai cosa lasci ma non cosa trovi’. Ilè la sua famiglia”. Foto: Sito ...

