"Facciamo un figlio, lei è pronta a darmelo con l'inseminazione": prego? Pazzesca bomba-vip su Dayane Mello, lei che dice? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giacomo Urtis vuole diventare padre. E la rivelazione arriva dalle colonne del settimanale Chi. Un'intervista fiume in cui confessa il passato con la sua ex fidanzata, Elena Carboni. “Lei ho chiesto di fare un figlio, ma ha detto no”. Poi racconta quel passato, mai dimenticato. “Ero davvero innamorato di lei. Ero il fidanzato modello. Siamo stati fidanzati 23 anni fa, tredici anni insieme e non ci siamo sposati per un soffio”, dice Urtis. Poi l'incontro con un uomo misterioso, conosciuto per caso, in aeroporto. “Siamo capitati vicini e mi sono presentato a lui che non dà mai confidenza. Ci siamo scambiati il numero e mi ha chiesto di andare a trovarlo a Milano. In pochi giorni ha deciso di andare a vivere da lui. La nostra storia clandestina è durata tre anni”, continua il chirurgo di vip. Ma Urtis, dopo aver vissuto per tre anni con quest'uomo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giacomo Urtis vuole diventare padre. E la rivelazione arriva dalle colonne del settimanale Chi. Un'intervista fiume in cui confessa il passato con la sua ex fidanzata, Elena Carboni. “Lei ho chiesto di fare un, ma ha detto no”. Poi racconta quel passato, mai dimenticato. “Ero davvero innamorato di lei. Ero il fidanzato modello. Siamo stati fidanzati 23 anni fa, tredici anni insieme e non ci siamo sposati per un soffio”,Urtis. Poi l'incontro con un uomo misterioso, conosciuto per caso, in aeroporto. “Siamo capitati vicini e mi sono presentato a lui che non dà mai confidenza. Ci siamo scambiati il numero e mi ha chiesto di andare a trovarlo a Milano. In pochi giorni ha deciso di andare a vivere da lui. La nostra storia clandestina è durata tre anni”, continua il chirurgo di vip. Ma Urtis, dopo aver vissuto per tre anni con quest'uomo, ...

danielledevonne : 'Immagino che quel tornado fosse mio nipote' Oppure tuo figlio ma facciamo finta di niente #ilparadisodellesignore - Topazio61788727 : @Trafello2 Facciamo la ero come il cane di Leotta. Scriviamo: Diana mi vuo sposarmi? Ti adrono tuo Giuliano. Vendem… - Ritantifa : @sgoiufficiale Hai ragione ma ti voglio dire che mio figlio ha due anni e mezzo, e pregressi polmonari. Lui non ric… - elena67059138 : Lady Gaga facciamo un figlio? - edithgallon : @truciolo_77 @MMmarco0 In Baviera si è in home office tranne rare eccezioni. Le scuole ancora chiuse. Aperti parzia… -