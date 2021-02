Fabrizio Corona rischia di tornare in carcere: udienza rinviata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 febbraio 2021 - rischia di tornare il carcere Fabrizio Corona . Il giudice della Sorveglianza Marina Corti nelle scorse settimane ha proposto la revoca del "differimento pena" nel ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 febbraio 2021 -diil. Il giudice della Sorveglianza Marina Corti nelle scorse settimane ha proposto la revoca del "differimento pena" nel ...

ninoBertolino : RT @SkyTG24: Giudice chiede carcere per Fabrizio Corona: 'violate prescrizioni' - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Fabrizio #Corona, il giudice chiede il ritorno in carcere. Deciderà il collegio di Sorveglianza. Istanza per violazione d… - Agenzia_Ansa : Fabrizio #Corona, il giudice chiede il ritorno in carcere. Deciderà il collegio di Sorveglianza. Istanza per violaz… - Tony50863663 : RT @SkyTG24: Giudice chiede carcere per Fabrizio Corona: 'violate prescrizioni' - SkyTG24 : Giudice chiede carcere per Fabrizio Corona: 'violate prescrizioni' -