«Due milioni», «No, duemila»: Draghi inciampa sul numero di persone ricoverate in terapia intensiva – Il video (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel corso dell’intervento odierno al Senato, il premier Mario Draghi ha sbagliato a leggere il dato riguardante le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva a causa della pandemia di Coronavirus. «Due milioni e 2.074 sono ricoverati in terapia intensiva. Due milioni, scusate. duemila? 2.074», s’è poi corretto Draghi senza scomporsi, anche con l’aiuto del ministro Giancarlo Giorgetti, seduto al suo fianco. «Bravo!», ha commentato ironicamente qualcuno dall’aula di Palazzo Madama. video: YouTube/SenatoTv Leggi anche: I dieci punti del programma Draghi emersi dal discorso al Senato «Ogni spreco oggi è un torto alle nuove generazioni»: i giovani al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel corso dell’intervento odierno al Senato, il premier Marioha sbagliato a leggere il dato riguardante leattualmenteina causa della pandemia di Coronavirus. «Duee 2.074 sono ricoverati in. Due, scusate.? 2.074», s’è poi correttosenza scomporsi, anche con l’aiuto del ministro Giancarlo Giorgetti, seduto al suo fianco. «Bravo!», ha commentato ironicamente qualcuno dall’aula di Palazzo Madama.: YouTube/SenatoTv Leggi anche: I dieci punti del programmaemersi dal discorso al Senato «Ogni spreco oggi è un torto alle nuove generazioni»: i giovani al ...

