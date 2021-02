Doppietta Haaland a Siviglia | Dortmund vince 3-2

(Di giovedì 18 febbraio 2021)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Borussiasbanca il Ramòn Sanchez Pizjuan battendo ilper 3-2 (di) e mettendosi in una condizione decisamente favorevole per accedere ai quarti di finale di Champions League: i tedeschi, nella gara di ritorno, avranno due risultati su tre per passare il turno. L’inizio del match, però, è tutto dei padroni di casa ai quali bastano 7 minuti per sbloccare il punteggio: l’ex Milan Suso riceve al limite dell’area, finta il tiro con il sinistro, si sposta la palla sul destro e calcia trovando la deviazione di Hummels che spiazza il portiere avversario per l’1-0. Lo svantaggio ha il potere di svegliare i tedeschi che, al 19? trovano il pareggio con un gran destro a giro dal limite di Dahoud. E’ la rete che permette alla marea gialla di ...

