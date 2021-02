Diffidati Porto-Juventus | chi è a rischio squalifica in vista del ritorno ottavi Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laingallo per sfidare ile muovere il primo passo verso la qualificazione ai quarti di finale di. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 17 febbraio nella cornice dell’Estádio do Dragão che ospiterà un appuntamento da non perdere per gli appassionati. Un appuntamento che però sarà perso dagli indisponibili Bonucci, Arthur e Cuadrado. Provvidenziale quindi per Pirlo tenere d’occhio anche la situazione deiper evitare ulteriori assenze per il match di. Sono due i calciatori a. Anzi tre: Bentancur e Danilo oltre a Cuadrado che però come detto è indisponibile. Sergio Oliveira è invece l’unico diffidato del ...