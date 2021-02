Covid, Normanno (Pascale di Napoli): “Variante scoperta grazie a studio sulle mutazioni” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “La Regione Campania ci ha sostenuto con un bando grazie al quale abbiamo sviluppato capacità di analisi genomica specifica per le mutazioni del Covid-19, così è avvenuta la scoperta della variante a Napoli”. A spiegarlo alla Dire è il professor Nicola Normanno, dell’istituto tumori Pascale di Napoli, che insieme al collega Giuseppe Portella della Federico II ha scoperta la nuova variante del virus: la B.1.525. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “La Regione Campania ci ha sostenuto con un bando grazie al quale abbiamo sviluppato capacità di analisi genomica specifica per le mutazioni del Covid-19, così è avvenuta la scoperta della variante a Napoli”. A spiegarlo alla Dire è il professor Nicola Normanno, dell’istituto tumori Pascale di Napoli, che insieme al collega Giuseppe Portella della Federico II ha scoperta la nuova variante del virus: la B.1.525.

ilnapolionline : Normanno: “Variante portata da Osimhen? Abbiamo selezionato diversi casi, ma i campioni arrivati erano anonimi.' -… - altrogiornorai1 : #Covid trovata a Napoli una variante rarissima Ce ne parla il Professor Nicola Normanno dell’Istituto Nazionale Tu… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - Prof. Normanno: 'Variante napoletana o africana? Non la definiamo in nessun modo, Osimhen? Non siamo in grado d… - NCN_it : ISTITUTO #PASCALE, IL PROF. #NORMANNO: «#OSIMHEN? NON SIAMO IN GRADO DI DIRE QUALE SIA IL CAMPIONE ORIGINARIO»… - CapitanCarla : RT @napolista: Osimhen ha favorito la ricerca sul Covid, altro che criminalizzato, e conferma l’eccellenza del Pascale Fondamentale (per la… -