Confesercenti: Rissa sul lungomare di Napoli, panico tra i tavoli. Istituzioni assenti o litigiose. Speriamo in Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pochissime persone a passeggio sul lungomare e ristoranti pressoché vuoti. Così si presenta oggi via Partenope all'indomani della Rissa tra gruppi di ragazzini che ieri ha scatenato il panico e il fuggi fuggi dei cittadini che erano seduti ai tavolini o in attesa di accomodarsi. "Abbiamo assistito a vere e proprie scene da panico a cui nel 2021 non dovremmo assistere, scene che non dovrebbero succedere ormai – afferma all'Ansa Mirco Martucci, ristoratore e vicepresidente regionale Fiepet Confesercenti – servono regole, più controlli. Ieri sul lungomare erano poche le forze dell'ordine. La situazione è stata sottovalutata – prosegue – nonostante il presidente De Luca aveva chiesto di blindare i luoghi a rischio". I ristoratori evidenziano che in tanti tra le centinaia ...

