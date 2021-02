Clemente Russo a rischio beffa: il pugile casertano potrebbe non essere alle Olimpiadi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il record pregustato da Clemente Russo, essere il primo pugile a disputare cinque edizioni dei giochi Olimpici, potrebbe essere sfumato prima del tempo. L’atleta casertano, 39 anni da compiere a luglio, puntava tutto sul torneo di qualificazione di Parigi e invece l’evento potrebbe essere cancellato dal Cio. Tutta colpa del covid che dovrebbe costringere la task force del comitato olimpico internazionale a rinviare nuovamente il torneo di qualificazione riservato alle nazionali in programma a Londra. L’evento si dovrebbe tenere a marzo ma la situazione attuale farebbe propendere per un rinvio e, a quel punto, ci sarebbe una sovrapposizione di date che determinerebbe la cancellazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il record pregustato dail primoa disputare cinque edizioni dei giochi Olimpici,sfumato prima del tempo. L’atleta, 39 anni da compiere a luglio, puntava tutto sul torneo di qualificazione di Parigi e invece l’eventocancellato dal Cio. Tutta colpa del covid che dovrebbe costringere la task force del comitato olimpico internazionale a rinviare nuovamente il torneo di qualificazione riservatonazionali in programma a Londra. L’evento si dovrebbe tenere a marzo ma la situazione attuale farebbe propendere per un rinvio e, a quel punto, ci sarebbe una sovrapposizione di date che determinerebbe la cancellazione ...

