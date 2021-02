Calciomercato Milan, addio Ibrahimovic: tifosi col fiato sospeso (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Calciomercato Milan Zlatan Ibrahimovic a fine stagione potrebbe dire addio ed i tifosi già temono: come stanno realmente le cose La stagione del Milan, ora come non mai, è ad un bivio. I rossoneri, dopo la debacle in casa dello Spezia, sono caduti al secondo posto dietro l’Inter. Ora, oltre il derby scudetto che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)Zlatana fine stagione potrebbe direed igià temono: come stanno realmente le cose La stagione del, ora come non mai, è ad un bivio. I rossoneri, dopo la debacle in casa dello Spezia, sono caduti al secondo posto dietro l’Inter. Ora, oltre il derby scudetto che L'articolo proviene da Inews.it.

Fprime86 : RT @cmdotcom: #StellaRossa, #Stankovic avvisa il #Milan: 'Siamo in forma, ma Theo ricorda Maicon. Provo a fare un favore all'#Inter...' htt… - cmdotcom : #Milan, #Krunic: 'Ko con lo Spezia? Sconfitta che ci sta, ora non ci serve confusione. Dobbiamo riscattarci'… - infoitsport : Calciomercato, il Bayern Monaco cambia i piani del Milan - MI_BasisButon : RT @MilanNewsit: Milan, settimana prossima nuovo round per il rinnovo di Calhanoglu - milansette : Milan, la vera super offerta a Donnarumma -