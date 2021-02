Tommaso Zorzi in finale al GfVip | i best moments della sua cavalcata

trash_italiano : ?? TOMMASO ZORZI IN FINALE INSIEME A DAYANE E PIERPAOLO #GFVIP - aquiver_effe : RT @fuoridallhype_: La stanza blu scacata per giorni interi. Tommaso viene eletto finalista. La stanza blu si ripopola. Alexa play ness… - therisinglove : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - Francescaeffe3 : RT @innamoratadiBeF: L'esercito Tommaso Zorzi salva naturalmente la nostra Queen Stefania Orlando ... Fuori Giulia , scatenate l'inferno ????… - therisinglove : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Dopo di che, ha chiuso il televoto che vedeva, Rosalinda e Andrea Zelletta giocarsi il terzo posto nella finale. Ed ecco che si è tornati a parlare della Ruta. L'ex concorrente, in ...Durante la diretta, subito dopo aver annunciato il risultato del televoto che ha visto trionfare come terzo finalista, il conduttore ha preso un momento per rivelare ai concorrenti, ai ...Le polemiche social non giovano a Tommaso Zorzi. L'influencer milanese, proclamato terzo finalista del GF Vip, registra un calo dei consensi.GF Vip, dopo la puntata andata in onda ieri sera, duramte la notte è scattato il bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò.