Storia del rossetto (di come un colore sappia definire l’identità) e della saggezza che sa esprimere insieme al corpo (Di martedì 16 febbraio 2021) Dalla Mesopotamia ai rossetti di MEWE per la nostra “Ballata per sante streghe e belle dame”, nel corso del tempo il rossetto è stato un simbolo di vanità, emancipazione, identità e libertà. Lo usava anche Cleopatra ed Elizabeth Arden lo fece diventare un simbolo femminista Leggi su ecodibergamo (Di martedì 16 febbraio 2021) Dalla Mesopotamia ai rossetti di MEWE per la nostra “Ballata per sante streghe e belle dame”, nel corso del tempo ilè stato un simbolo di vanità, emancipazione, identità e libertà. Lo usava anche Cleopatra ed Elizabeth Arden lo fece diventare un simbolo femminista

RobertoBurioni : La storia di oggi è 'liberalizziamo i brevetti'. La discussione è surreale visto che Moderna ha già concesso libera… - fattoquotidiano : Chi l’avrebbe detto, solo pochi mesi fa, che il Movimento 5 Stelle avrebbe organizzato la più colossale operazione… - fattoquotidiano : OPERAZIONE 'DRAGO VERDE': IL BLUFF DEL GOVERNO ECOLOGICO - Chi l’avrebbe detto che il Movimento 5 Stelle avrebbe or… - staseranonesco : RT @jemenfousoui: Vedo che se ne parla poco (per lo meno in Italia) per cui volevo attirare la vostra attenzione sul nuovo film in uscita i… - all_the_love28 : @darlinjustpwk @strawbarry__ Ma per l’amor del cielo, è la stessa storia! Narrano entrambe lo stesso amore! -“sono… -