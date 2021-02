Stasera in tv “L’ultimo re di Scozia”, le facce di un dittatore (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel 2007 Forest Whitaker vince l’Oscar al miglior attore protagonista per L’ultimo re di Scozia. Il titolo fuorviante non ci porta nelle Highlands britanniche ma in Uganda, magnifica terra dell’Africa orientale in cui Idi Amin Dada governa dal 1971 al 1979. dittatore sanguinario, autore di svariati crimini di guerra e terribili genocidi, è costretto poi all’esilio in Arabia Saudita, dove muore nel 2003. Una storia vera, quindi, dietro il personaggio interpretato da Forest Whitaker. Una storia che però segue inevitabilmente sullo schermo le regole della narrazione. L’ultimo re di Scozia – Netflix LoversLuci e ombre delL’ultimo re di Scozia La pellicola girata da Kevin Macdonald (di recente candidato alla Berlinale 2021 con The Mauritanian) non è un vero biopic, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel 2007 Forest Whitaker vince l’Oscar al miglior attore protagonista perre di. Il titolo fuorviante non ci porta nelle Highlands britanniche ma in Uganda, magnifica terra dell’Africa orientale in cui Idi Amin Dada governa dal 1971 al 1979.sanguinario, autore di svariati crimini di guerra e terribili genocidi, è costretto poi all’esilio in Arabia Saudita, dove muore nel 2003. Una storia vera, quindi, dietro il personaggio interpretato da Forest Whitaker. Una storia che però segue inevitabilmente sullo schermo le regole della narrazione.re di– Netflix LoversLuci e ombre delre diLa pellicola girata da Kevin Macdonald (di recente candidato alla Berlinale 2021 con The Mauritanian) non è un vero biopic, ...

_Chiara_ : E stasera si festeggia l'ultimo giorno di #Carnevale2021 a base di frappe #chiacchiere... una cena dolcissima!??… - onlydemy : io stasera ho onestamente paura di iniziare l''ultimo dell'Attraversaspecchi - imapapergirl : stasera ho visto il primo film con tema l'anomalia temporale che però mi è piaciuto solitamente li odio, mi annoia… - verolaveravero : stasera sono molto triste. -perché non li ho visti crescere assieme a me, -perché mi sono persa tutto,dal primo all… - NeNe707_ : Secondo me tommaso non sarà finalista stasera per il semplice fatto che, se sarà tra i finalisti, sarà l'ultimo ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera L’ultimo I resilienti del matrimonio (che si sposano nonostante il Covid) Corriere della Sera