Roma, far west in strada ma nessuno «ha visto niente», nemmeno la vittima finita quasi ammazzata: chiuso il cerchio sul tentato omicidio a Tor Bella Monaca (Di martedì 16 febbraio 2021) Si chiude il cerchio, almeno al livello di Giustizia, sui fatti avvenuti a Tor Bella Monaca nel 2016. Resta tuttavia lo sconforto per il quadro dipinto dagli inquirenti su una zona che continua a essere tra le principali realtà più drammatiche della Capitale. In quella circostanza un uomo venne quasi ucciso in strada a colpi di pistola in un regolamento di conti ma nessuno si fece avanti fornendo alla Polizia elementi utili a ricostruire l’accaduto. Oggi il presunto autore, David Longo, classe ’86, è stato arrestato al termine di una lunga e complicata indagine. Leggi anche: Cocaina, hashish e marijuana, blitz a Tor Bella Monaca e Tor Vergata: 9 arresti Un clima di omertà, anche nella vittima: «Passavo di lì per caso, sono stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) Si chiude il, almeno al livello di Giustizia, sui fatti avvenuti a Tornel 2016. Resta tuttavia lo sconforto per il quadro dipinto dagli inquirenti su una zona che continua a essere tra le principali realtà più drammatiche della Capitale. In quella circostanza un uomo venneucciso ina colpi di pistola in un regolamento di conti masi fece avanti fornendo alla Polizia elementi utili a ricostruire l’accaduto. Oggi il presunto autore, David Longo, classe ’86, è stato arrestato al termine di una lunga e complicata indagine. Leggi anche: Cocaina, hashish e marijuana, blitz a Tore Tor Vergata: 9 arresti Un clima di omertà, anche nella: «Passavo di lì per caso, sono stato ...

