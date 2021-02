Reno de Medici | utile raddoppiato e margini in accelerazione

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) –dechiude i conti al 31 dicembre 2020 con unnetto più chea 33,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 15,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2019 (+115,1%), grazie alla positiva performance operativa (+11,5 milioni di euro in termini di EBITDA), i minori oneri finanziari (4,1 milioni di Euro) ed alla diminuzione delle svalutazioni e degli ammortamenti (5,1 milioni di Euro). I ricavi netti consolidati ammontano a 679,5 milioni di euro, rispetto ai 701,6 milioni dell’anno precedente, a causa della riduzione dei prezzi medi di vendita, poiché le tonnellate vendute hanno raggiunto le 1.184 mila unità, rispetto alle 1.174 mila vendute nel 2019. Il Margine Operativo Lordo Consolidato (EBITDA) ha raggiunto 83,8 milioni di euro rispetto ai 72,4 milioni dello stesso periodo del 2019 ...

Il Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A., riunitosi in data odierna, ha valutato favorevolmente un'offerta irrevocabile, ricevuta dalla sua controllata RDM Blendecques S.A.S., per l'ac ...