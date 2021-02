Procura Figc | deferiti Claudio Lotito e la Lazio per violazione protocollo Covid

capuanogio : ?? #Lazio deferita per mancata osservanza dei protocolli #Figc sul #Covid. Secondo la Procura, un positivo in campo… - Agenzia_Ansa : Calcio - Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha deferito al tribunale federale nazionale la Lazio, il suo presi… - capuanogio : Dopo l'audizione di #Lukaku l'inchiesta della Procura #Figc sulla lite con #Ibrahimovic è a una svolta. A breve la… - nonon1906 : RT @sportface2016: +++#Lazio, violazione dei protocolli sanitari: la procura #Figc deferisce Claudio #Lotito ed i medici Ivo Pulcini e Fabi… - identit12 : RT @sportface2016: +++#Lazio, violazione dei protocolli sanitari: la procura #Figc deferisce Claudio #Lotito ed i medici Ivo Pulcini e Fabi… -

Ultime Notizie dalla rete : Procura Figc

... il suo presidente, Claudio Lotito, ed i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia per violazione dei protocolli sanitarianti - Covid. A Lotito, (che e' stato sentito dalla) e ai medici Pulcini ...... il presidente Claudio Lotito e i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia per violazione delle norme violazione dei protocolli sanitari anti - Covid della. Le motivazioni del deferimento La...E. Esposito-V. Piccioni per gazzetta.it claudio lotito foto mezzelani gmt037 Nessuna archiviazione, nessun patteggiamento. La Procura federale ha notificato questa mattina alla Lazio il deferimento de ...44.1 del Noif, dei protocolli sanitari Figc e daq quanto previsto dal comunitato Figc del 1/o settembre 2020 in caso di «mancata osservanza dei protocolli sanitari». Lazio, Lotito e due medici deferit ...