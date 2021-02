Ora Zingaretti chiede ai ‘maschietti’ dem un passo indietro. «Una vice donna? Per me va bene» (Di martedì 16 febbraio 2021) Quanto è accaduto è grave. Non deve più succedere. Ospite da Bianca Berlinguer, Nicola Zingaretti interviene nella ormai stucchevole telenovela, ma anche psicodramma, sull’assenza di donne nel governo Draghi. Almeno a sinistra, visto che Forza Italia e Lega non possono lamentarsi. Mea culpa di Zingaretti sulle donne La soluzione? Il manuale Cencelli non è completato. Mancano ancora le caselle dei viceministri e dei sottosegretari per tirare le somme definitive del mosaico di governo. Lì, nel sottogoverno, vedrete, ci sarà una forte presenza femminile, dice il segretario del Pd. Parole che hanno il sapore della pacca sulle spalle consolatoria alle donne del partito e della richiesta di risarcimento (con il cappello in mano) al super premier dei miracoli. Che finora si è mostrato più attento a non deludere le componenti interne ai ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Quanto è accaduto è grave. Non deve più succedere. Ospite da Bianca Berlinguer, Nicolainterviene nella ormai stucchevole telenovela, ma anche psicodramma, sull’assenza di donne nel governo Draghi. Almeno a sinistra, visto che Forza Italia e Lega non possono lamentarsi. Mea culpa disulle donne La soluzione? Il manuale Cencelli non è completato. Mancano ancora le caselle deiministri e dei sottosegretari per tirare le somme definitive del mosaico di governo. Lì, nel sottogoverno, vedrete, ci sarà una forte presenza femminile, dice il segretario del Pd. Parole che hanno il sapore della pacca sulle spalle consolatoria alle donne del partito e della richiesta di risarcimento (con il cappello in mano) al super premier dei miracoli. Che finora si è mostrato più attento a non deludere le componenti interne ai ...

