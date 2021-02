(Di martedì 16 febbraio 2021)è stato uno dei grandi protagonistimissina tra gliCinquanta e gliSettanta. Quando nel giugno 1977 lasciò il Msi assieme ad Alberto Rossi, leader dei Volontari nazionali, e altri dirigenti giovanili, per aderire a Democrazia Nazionale, seguendo di qualche mese Pietro Cerullo, fu una ferita profonda. Soprattutto per il mondoe per le lacerazioni che lasciò. Decennali rapporti di amicizia che si ruppero e in qualche caso non si recuperarono più. Risalgono agliNovanta, ai tempi di Alleanza Nazionale, i primi segnali di un lento disgelo. La partecipazione a qualche presentazione di libri, suoi interventi tra il pubblico per portare la propria testimonianza sulla stagione ...

Gioint56 : RT @SecolodItalia1: Massimo Anderson, grande protagonista della Destra giovanile tra gli anni ’50 e ’70 - SecolodItalia1 : Massimo Anderson, grande protagonista della Destra giovanile tra gli anni ’50 e ’70 - Tatarella : RT @SecolodItalia1: È morto Massimo Anderson: fondò il Fronte della Gioventù. Il ricordo commosso della destra - tatarellafab : Ciao Massimo - circolo_l : RT @Ignazio_LaRussa: #MassimoAnderson ci ha lasciato. Per me giovanissimo fu, con Pietro Cerullo, “il capo” degli anni della militanza gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Anderson

Adnkronos

'Ho appreso con grande dispiacere della morte di. Impegnato da molto tempo nella tutela della proprietà immobiliare con le associazioni ARPE e Federproprietà, fino all'ultimo è stato animatore di riviste, di pubblicazioni che non ...Primo Segretario generale della Giovane Italia, fu consigliere comunale di Roma per il Movimento Sociale Italiano per oltre un decennio E' morto oggi in una clinica privata, nome di spicco della destra italiana. Primo Segretario generale della Giovane Italia, fu consigliere comunale di Roma per il Movimento Sociale Italiano per oltre un decennio. ...Il caratteristico logo Anagram ricamato su morbida tela jacquard è il protagonista della nuova collezione di accessori Anagram Jacquard di Loewe. Firmata dal direttore creativo J ...(Carlo Lisi per iVolleymagazine.it) Sarà per colpa della pandemia che ha dilatato i nostri tempi e ci fa dimenticare che i giorni, i mesi trascorrono e che nello sport ogni settimana lontana dal campo ...