Mantova | derubata durante il ricovero in ospedale | anziana ritrova i suoi gioielli grazie a ' Pomeriggio Cinque'

Ultime Notizie dalla rete : Mantova derubata

TGCOM

commenta Aveva denunciato in televisione, a 'Pomeriggio Cinque' , di essere statain ospedale. Grazie a quell'appello Lucia , 89enne di Suzzara, è riuscita ad avere i suoi gioielli. 'Sono molto felice - ha spiegato la donna - perché sono stata chiamata dai carabinieri che ...Nei giorni immediatamente precedenti lo scorso Natale infatti la signora era stata costretta a fare la spola tra l'ospedale di Suzzara e l'ospedale diper alcuni accertamenti. Proprio durante ...Aveva denunciato in televisione, a "Pomeriggio Cinque", di essere stata derubata in ospedale. Grazie a quell'appello Lucia, 89enne di Suzzara, è riuscita ad avere i suoi gioielli. "Sono molto felice - ...I preziosi sono stati inviati in una busta raccomandata ai carabinieri di Suzzara (Mantova), che li hanno fatti poi riavere alla proprietaria, derubata durante il ricovero pochi giorni prima di Natale ...