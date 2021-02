Manca la politica, non le donne (Di martedì 16 febbraio 2021) Tema. L’assenza di donne nella rappresentanza del governo Draghi dei partiti di sinistra. Svolgimento. La politica della sinistra nasce alla fine dell’800 e poi si afferma lungo il ’900 dall’indignazione delle masse, intorno a grandi questioni che sono fondamentalmente volontà di superare le ingiustizie che si vivono. Sociali, civili, culturali. Cresce dal disagio, in modo orizzontale, a un certo punto quell’indignazione converge in movimenti, si organizza in ribellione, in volontà di riscatto, si dà delle forme di lotta, si rappresenta. I modi della rappresentazione si diventano poi rappresentanza. La massa diventa consapevolezza, gruppi organizzati. I partiti di sinistra. E se non c’è questo rapporto continuo tra i grandi numeri del disagio, della discriminazione, dell’ingiustizia e la sua rappresentazione e la sua rappresentanza ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Tema. L’assenza dinella rappresentanza del governo Draghi dei partiti di sinistra. Svolgimento. Ladella sinistra nasce alla fine dell’800 e poi si afferma lungo il ’900 dall’indignazione delle masse, intorno a grandi questioni che sono fondamentalmente volontà di superare le ingiustizie che si vivono. Sociali, civili, culturali. Cresce dal disagio, in modo orizzontale, a un certo punto quell’indignazione converge in movimenti, si organizza in ribellione, in volontà di riscatto, si dà delle forme di lotta, si rappresenta. I modi della rappresentazione si diventano poi rappresentanza. La massa diventa consapevolezza, gruppi organizzati. I partiti di sinistra. E se non c’è questo rapporto continuo tra i grandi numeri del disagio, della discriminazione, dell’ingiustizia e la sua rappresentazione e la sua rappresentanza ...

corrierelamezia : Sanità, Sapia (M5S) chiede al governo il potenziamento della struttura commissariale, 'mancano i sub, manca persona… - lameziainstrada : Sanità, Sapia (M5S) chiede al Governo il potenziamento della struttura commissariale: 'Mancano i sub, manca persona… - terraeliberta : @LeonardoCaciopp @articoloUnoMDP La situazione italiana è totalmente diversa e in questa diversità al momento ciò c… - Lella562 : @Loretta88197243 Io lontana anni luce dalla politica......lui che mi ha avvicinata a questa...e poi...tutto finito.… - Luca57012755 : @CagliariCalcio In tempi normali ci sarebbero stati almeno 8/9mila voti, come i politici che fanno in modo di dista… -