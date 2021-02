L’Eredità | Vittorio Feltri contro il programma | “È un grande imbroglio”

Leggi su ck12

(Di martedì 16 febbraio 2021), il direttoresi scagliail quiz: “Chi scrive i quesiti è ubriaco. Andate a cag..e” Al direttore di Libero non è proprio piaciuta l’ultima puntata de, il popolarissimo quiz preserale di RaiUno tra i più amati degli italiani. In particolare al direttore non è piaciuta la Ghigliottina, il gioco finale nel quale bisogna abbinare una parola ad altre cinque per vincereaccumulata nel corso della puntata e che appassiona i telespettatori. Con un Tweetnon ha usato mezze parole, ha accusato ildi essere une che chi prepara i quesiti deve essere quantomeno ubriaco. Ieri la campionessa Chiara è giunta all’ambito gioco ...