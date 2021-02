Italia femminile, Bertolini: «Vogliamo l’Europeo. Gap con le big» (Di martedì 16 febbraio 2021) Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro Israele, valida per la qualificazione a EURO 2022 Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro Israele, valida per la qualificazione a EURO 2022. «È una gara di grande importanza perché può darci la qualificazione diretta all’Europeo. Con le squadre top a livello mondiale abbiamo ancora un gap da colmare visto che la Federazione ha cominciato a investire in questo movimento in maniera decisa solo nel 2015, fino al Mondiale del 1999 eravamo sulla buona strada, ma poi abbiamo avuto un buco di quindici anni e questo ha creato un solco con le altre realtà. In questi ultimi cinque anni abbiamo assottigliato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Milena, ct dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro Israele, valida per la qualificazione a EURO 2022 Milena, ct dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro Israele, valida per la qualificazione a EURO 2022. «È una gara di grande importanza perché può darci la qualificazione diretta al. Con le squadre top a livello mondiale abbiamo ancora un gap da colmare visto che la Federazione ha cominciato a investire in questo movimento in maniera decisa solo nel 2015, fino al Mondiale del 1999 eravamo sulla buona strada, ma poi abbiamo avuto un buco di quindici anni e questo ha creato un solco con le altre realtà. In questi ultimi cinque anni abbiamo assottigliato ...

