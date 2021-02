Ipotesi lockdown totale contro la variante inglese del Covid-19: cosa ne pensano gli esperti (Di martedì 16 febbraio 2021) Ipotesi lockdown totale contro la variante inglese del Covid-19. Gli esperti sono divisi sulle misure da adottare per contrastare la circolazione della variante inglese del Covid-19 in Italia ed evitare una risalita della curva dei contagi: mentre Ricciardi, Crisanti e Galli spingono per il lockdown totale, altri, come Burioni, Vaia e Pregliasco, chiedono di rivedere il sistema a colori già in vigore e implementare la campagna di vaccinazione. lockdown sì, lockdown no. Dopo la conferma della circolazione massiccia della variante inglese del Covid-19 in Italia, gli ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 16 febbraio 2021)ladel-19. Glisono divisi sulle misure da adottare per contrastare la circolazione delladel-19 in Italia ed evitare una risalita della curva dei contagi: mentre Ricciardi, Crisanti e Galli spingono per il, altri, come Burioni, Vaia e Pregliasco, chiedono di rivedere il sistema a colori già in vigore e implementare la campagna di vaccinazione.sì,no. Dopo la conferma della circolazione massiccia delladel-19 in Italia, gli ...

dellorco85 : 1° provvedimento senza Conte con Lega a imprese e turismo: chiusura piste sci. Ora ipotesi #lockdown. Dicevo ???? - tg2rai : Preoccupa la diffusione del #COVID19 e delle sue varianti. L'Istituto Superiore di Sanità auspica il rafforzamento… - OssesSonya : @LoSguincio Non è certo un’analisi rassicurante, ma è ampia e lucida. Grazie, uomo di buon cuore. Resta solo da cap… - SignorAldo : RT @tg2rai: Preoccupa la diffusione del #COVID19 e delle sue varianti. L'Istituto Superiore di Sanità auspica il rafforzamento delle misure… - andvaccaro : RT @neXtquotidiano: “Chiudere tutto per due settimane”: l’ipotesi di Gimbe per fermare le varianti -