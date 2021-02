Inter, Lippi: «Barella straordinario, Bastoni il centrale d’impostazione del futuro» (Di martedì 16 febbraio 2021) Marcello Lippi ha esaltato Nicolò Barella e Alessandro Bastoni Marcello Lippi, allenatore dell’Italia campione del Mondo passato anche per la panchina dell’Inter, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport ha esaltato le qualità di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Barella – «Barella è straordinario, il miglior centrocampista italiano e di conseguenza un top europeo. Pressa, dribbla, partecipa al gioco con e senza palla, tira, è dovunque. Un trascinatore per Conte e Mancini. Dicono somigli a Tardelli, forse perché anche lui era fortissimo, ma a me sembra un prototipo unico di centrocampista Internazionale». Bastoni – «È già nel giro di Mancini e penso ci resterà. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Marcelloha esaltato Nicolòe AlessandroMarcello, allenatore dell’Italia campione del Mondo passato anche per la panchina dell’, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha esaltato le qualità di Nicolòe Alessandro– «, il miglior centrocampista italiano e di conseguenza un top europeo. Pressa, dribbla, partecipa al gioco con e senza palla, tira, è dovunque. Un trascinatore per Conte e Mancini. Dicono somigli a Tardelli, forse perché anche lui era fortissimo, ma a me sembra un prototipo unico di centrocampistanazionale».– «È già nel giro di Mancini e penso ci resterà. ...

TUTTOJUVE_COM : Lippi: 'Bastoni può essere il dopo Bonucci. Su Milan-Inter...' - TuttoMercatoWeb : Lippi promuove Bastoni all'Inter: 'Sarà il centrale d’impostazione del futuro, dopo Bonucci' - interliveit : #Lippi: '#Barella top europeo, #Bastoni da nazionale' - passione_inter : Lippi: 'Barella straordinario: è tra i top in Europa. Bastoni maturo, che peccato per Sensi' -… - FcInterNewsit : Lippi: 'Barella miglior centrocampista italiano, Bastoni maturo, Gagliardini affidabile. Derby? L'Inter come Conte' -