Incontri, la nuova serie di podcast della Consulta (Di martedì 16 febbraio 2021) Un lungo itinerario di dialogo e confronto con la società civile, che ora si arricchisce di una nuova tappa. La Corte Costituzionale incontra il mondo della cultura. Nel senso più ampio del termine. Negli anni scorsi i Viaggi in Italia, nelle scuole e poi nelle carceri, avevano dato il via al nuovo corso della Consulta che guarda al cittadino, che spiega se stessa, che si avvicina e avvicina, che racconta e si racconta. Che spiega le fondamenta stesse della nostra Carta e il ruolo di massimo garante che la contraddistingue nei confronti degli italiani e dei loro diritti. Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 febbraio 2021) Un lungo itinerario di dialogo e confronto con la società civile, che ora si arricchisce di unatappa. La Corte Costituzionale incontra il mondocultura. Nel senso più ampio del termine. Negli anni scorsi i Viaggi in Italia, nelle scuole e poi nelle carceri, avevano dato il via al nuovo corsoche guarda al cittadino, che spiega se stessa, che si avvicina e avvicina, che racconta e si racconta. Che spiega le fondamenta stessenostra Carta e il ruolo di massimo garante che la contraddistingue nei confronti degli italiani e dei loro diritti.

UniCredit_IT : #UniCredit4Innovation: tutto è pronto per #StartUpPlus. Il 16 e 17 febbraio si svolgono i primi incontri digitali i… - DaniloMazzara : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4Innovation: tutto è pronto per #StartUpPlus. Il 16 e 17 febbraio si svolgono i primi incontri digitali ideati… - Profilo3Marco : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4Innovation: tutto è pronto per #StartUpPlus. Il 16 e 17 febbraio si svolgono i primi incontri digitali ideati… - statodelsud : Incontri, la nuova serie di podcast della Consulta - Pino__Merola : Incontri, la nuova serie di podcast della Consulta -