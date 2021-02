Gattuso sistema i ‘baffi alla Buzzanca’. La battuta sul barbiere | VIDEO (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gennaro Gattuso e i 'baffi alla Buzzanca'. L'allenatore del Napoli è andato dal barbiere per sistemare il suo look. Ecco il VIDEO con tanto di battuta Gattuso sistema i ‘baffi alla Buzzanca’. La battuta sul barbiere VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gennaroe i 'baffiBuzzanca'. L'allenatore del Napoli è andato dalperre il suo look. Ecco ilcon tanto di. LasulPianeta Milan.

PianetaMilan : #Gattuso, sistema i 'baffi alla Buzzanca'. La battuta sul barbiere | #VIDEO - marcellocorbo : @jo19N26 Ma non dico che non ci sia. Dico che non esiste quella contrapposizione descritta sulla figura di Gattuso.… - mpersivale : @moggifake Molto felice per Gattuso una delle poche persone serie di un sistema veramente alla canna del gas - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Pazienza: 'Gattuso deve fare una scelta sul sistema di gioco per ritrovare i risultati, poi si potrà osare ancor… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Pazienza: 'Gattuso deve fare una scelta sul sistema di gioco per ritrovare i risultati, poi si potrà osare ancor… -