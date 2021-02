Edison | perfeziona acquisizione 70% di E2i Energie Speciali

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) –hato oggi l’accordo firmato lo scorso 14 gennaio 2021 con F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture per rilevare il 70% di E2i, società leader nel settore eolico in Italia già consolidata dache deteneva la restante quota del 30%, risolvendo dunque la partnership avviata nel 2014. Con il closing dell’operazione – spiega una nota –si conferma secondo operatore eolico in Italia con un parco rinnovabili di una capacità installata di 1 GW1.“E’ una tappa fondamentale per dare seguito allo sviluppo strategico di, che è impegnata a incrementare la propria quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e a guidare la transizione energetica in Italia, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di ...

