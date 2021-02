Diretta Ottavi di Finale. Finiscono in parità i primi tempi: Barcellona - Psg 1 - 1; Lipsia - Liverpool 0 - 0 (Di martedì 16 febbraio 2021) Finisce 1 - 1 la prima frazione di gara tra Barcellona e Psg. Occasione Psg: dagli sviluppi di un corner Icardi prova ad impattare di testa. La palla esce di un non nulla. La difesa del Psg respinge ... Leggi su globalist (Di martedì 16 febbraio 2021) Finisce 1 - 1 la prima frazione di gara trae Psg. Occasione Psg: dagli sviluppi di un corner Icardi prova ad impattare di testa. La palla esce di un non nulla. La difesa del Psg respinge ...

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Lipsia Liverpool streaming, guarda la partita in diretta: Lipsia Liverpool streaming –… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Barcellona Psg streaming, guarda la partita in diretta: Barcellona Psg streaming – Ripa… - sportli26181512 : Barcellona-Psg, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Super sfida al Camp Nou per l'andata degli… - sportli26181512 : Lipsia-Liverpool, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Sarà Budapest il teatro di Lipsia-Liverpo… - digitalsat_it : #SkySport Diretta #Champions Ottavi Andata #1, Palinsesto e Telecronisti -