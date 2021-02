Crisanti sta con Ricciardi: “Lockdown duro, siamo nei guai” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Gli impianti di sci non riaprono? E vorrei vedere! Il 20% dei contagiati presenta la variante inglese e la percentuale è destinata ad aumentare. Bisognava fare il Lockdown a dicembre, prevenendo tutto questo, mentre ora siamo nei guai“. A lanciare l’allarme, sulla scia di quanto ribadito da Walter Ricciardi, è il virologo Andrea Crisanti che in un’intervista alla ‘Stampa’ sottolinea quanto sia fondamentale instaurare nuovamente il regime di Lockdown nazionale. “Allarme varianti in tutta Europa, altri Paesi Ue chiudono. Piuttosto che pensare a sciare e mangiare fuori, anche in Italia dovremmo decidere un Lockdown come è stato un anno fa a Codogno. Ormai le zone rosse non bastano più – ha aggiunto Crisanti -. Come se ne esce? Con un ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) “Gli impianti di sci non riaprono? E vorrei vedere! Il 20% dei contagiati presenta la variante inglese e la percentuale è destinata ad aumentare. Bisognava fare ila dicembre, prevenendo tutto questo, mentre oranei“. A lanciare l’allarme, sulla scia di quanto ribadito da Walter, è il virologo Andreache in un’intervista alla ‘Stampa’ sottolinea quanto sia fondamentale instaurare nuovamente il regime dinazionale. “Allarme varianti in tutta Europa, altri Paesi Ue chiudono. Piuttosto che pensare a sciare e mangiare fuori, anche in Italia dovremmo decidere uncome è stato un anno fa a Codogno. Ormai le zone rosse non bastano più – ha aggiunto-. Come se ne esce? Con un ...

andrealusi : @agorarai @RicRicciardi Crisanti sta cazza fascista su rotelle e monopattino poteva evitarla, parli più chiaramente… - OigresAilgaM : @sabrina__sf @claudio_2022 E si sta scatenando Crisanti su Zaia perchè vuole acquistare i vaccini per conto suo.... - summerofciuccio : @Helliot_Spencer Crisanti ha detto le stesse cose di Ricciardi. Ha un ruolo pubblico anche lui. Lavora per Spallanz… - GioGalgano : A Natale siamo stati chiusi in casa, quasi tutti. Cosa sta dicendo il buon Crisanti? - fserblin : @doluccia16 Bisogna piantonarlo e impedirgli di uscire di casa. Lui e anche Crisanti. Per il loro bene ovviamente!… -