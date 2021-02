Cashback, online il portale per i reclami sui rimborsi: come funziona (Di martedì 16 febbraio 2021) Entro la fine di febbraio è previsto che arrivino i rimborsi relativi al periodo sperimentale del Cashback, quindi partiranno i primi pagamenti ai 3,2 milioni di utenti che hanno registrato almeno 10 transazioni valide nel periodo natalizio. Per gestire gli eventuali accrediti mancanti o inesatti, è stato predisposto uno strumento che raccoglie i reclami e gestisce i rimborsi. Si tratta di un sito gestito dalla Consap, la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici incaricata di gestire per conto del Mef i rimborsi del Cashback e i relativi reclami, dedicato proprio alle incongruenze tra quanto maturato col Cashback e quanto ricevuto. La Consap spiega che “solo in caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti dal ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) Entro la fine di febbraio è previsto che arrivino irelativi al periodo sperimentale del, quindi partiranno i primi pagamenti ai 3,2 milioni di utenti che hanno registrato almeno 10 transazioni valide nel periodo natalizio. Per gestire gli eventuali accrediti mancanti o inesatti, è stato predisposto uno strumento che raccoglie ie gestisce i. Si tratta di un sito gestito dalla Consap, la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici incaricata di gestire per conto del Mef idele i relativi, dedicato proprio alle incongruenze tra quanto maturato cole quanto ricevuto. La Consap spiega che “solo in caso di mancato o inesatto accredito deiprevisti dal ...

