Bianchi incontra gli assessori regionali all’Istruzione | “Coordinamento e collaborazioni costanti”

AlqamahPost : Istruzione, Lagalla incontra il neo ministro Bianchi: 'Grande ... - - aostasera : Scuola, Caveri incontra il neo Ministro Patrizio Bianchi - Aostasera - AnsaValledAosta : Scuola: Caveri incontra Ministro Bianchi, mai successo con Azzolina. Patrizio Bianchi ha illustrato suo programma… - orizzontescuola : Il ministro Bianchi incontra il CSPI: “Mi aspetto non solo pareri, ma molto di più da voi” - rete22ottobre : Governo Draghi, i ministri muovono i primi passi. Bianchi: 'Al lavoro per scuola in presenza'. Orlando incontra le… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianchi incontra

Orizzonte Scuola

Sono tra i principali argomenti affrontati oggi , durante il primo incontro, in videoconferenza, tra il nuovo ministro dell'Istruzione, Patrizio, e gli assessori all'Istruzione delle regioni ...L'Assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri, ha incontrato in modalità telematica il neo Ministro Patrizioche ha presentato il suo programma. "Mai il Ministro precedente, Lucia Azzolina, ha interloquito con gli Assessori regionali - ha dichiarato Caveri - e lo ritengo un fatto assai negativo. ...Attività didattiche in presenza in piena sicurezza, maggiori investimenti in edilizia scolastica, iniziative per promuovere l’inclusione dei soggetti con maggiore fragilità. Sono tra i principali argo ...Patrizio Bianchi oggi ha incontrato per la prima volta (in video conferenza) il Consiglio superiore della Pubblica istruzione ...