Australian Open, la favola di Karatsev non ha fine: è in semifinale eguagliando McEnroe (Di martedì 16 febbraio 2021) In questi inediti Australian Open, maledetti dalla pandemia, dalla quarantena in albergo e dal pubblico a giorni alterni sugli spalti, a prendersi la scena è fino a questo momento Aslan Karatsev. Non è una novità che il tennis russo si stia rilanciando in maniera dirompente, con Medvedev, Rublev e Khachanov su tutti, ma ora forse ha trovato un ulteriore protagonista. Infatti se tutti si aspettavano l’ exploit di uno di questi più popolari sovietici in chiave Slam, nel corso di questi dieci giorni di partite ha potuto scoprire una piacevole sorpresa. Il buon Karatsev raggiunge un’incredibile semifinale a Melbourne, il tutto partendo addirittura dal tabellone di qualificazione. Un risultato impronosticabile che per forza di cose ha riscritto la storia di questo sport, costringendoci a rispolverare le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021) In questi inediti, maledetti dalla pandemia, dalla quarantena in albergo e dal pubblico a giorni alterni sugli spalti, a prendersi la scena è fino a questo momento Aslan. Non è una novità che il tennis russo si stia rilanciando in maniera dirompente, con Medvedev, Rublev e Khachanov su tutti, ma ora forse ha trovato un ulteriore protagonista. Infatti se tutti si aspettavano l’ exploit di uno di questi più popolari sovietici in chiave Slam, nel corso di questi dieci giorni di partite ha potuto scoprire una piacevole sorpresa. Il buonraggiunge un’incredibilea Melbourne, il tutto partendo addirittura dal tabellone di qualificazione. Un risultato impronosticabile che per forza di cose ha riscritto la storia di questo sport, costringendoci a rispolverare le ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open: Djokovic piega a fatica Zverev

Novak Djokovic è il secondo semifinalista degli Australian Open, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il serbo, numero 1 del Mondo, ha battuto il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del seeding, in quattro set con il punteggio di 6 - 7 (6), 6 - ...

tornato super Djokovic: vinta la battaglia con Zverev ed è semifinale

Novak Djokovic accede alle semifinali dell'Australian Open. Il serbo, numero uno del mondo, ha battuto il tedesco Zverev con il punteggio di 6 - 7 (6 - 8), 6 - 2 6 - 4 7 - 6 (8 - 6). Si tratta della sua 39/esima semifinale in uno Slam, la nona ...

Australian Open 2021, prosegue la favola di Karatsev: primo debuttante in semifinale in uno Slam Sport Fanpage Highlights Djokovic-Zverev: quarti di finale Australian Open 2021 (VIDEO)

Djokovic-Zverev: il VIDEO degli HIGHLIGHTS e dei punti salienti del match valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2021 ...

Australian Open: Djokovic batte Zverev e vola in semifinale, ora trova Karatsev

Zverev non sfrutta un break di vantaggio nel terzo e nel quarto set e Djokovic non perdona. Tra le donne sarà semifinale tra Osaka e Serena Williams.

