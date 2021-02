Atalanta, Muriel ora è una star: nessuno (neanche in Europa) segna come lui, ogni 51’. Ed è nella top 10 della storia (Di martedì 16 febbraio 2021) Sembrava un’altra partita destinata a concludersi con un pareggio, tutto sommato, deludente. Sembrava la classica sfida in cui l’Atalanta, pur attaccando, non riesce a segnare. come se la porta avversaria fosse maledetta. Per rompere una maledizione serve una magia e … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 16 febbraio 2021) Sembrava un’altra partita destinata a concludersi con un pareggio, tutto sommato, deludente. Sembrava la classica sfida in cui l’, pur attaccando, non riesce are.se la porta avversaria fosse maledetta. Per rompere una maledizione serve una magia e …

Atalanta_BC : ???? UN GOL DA FENOMENO!!! #Muriel dribbla due difensori e non lascia scampo a Cragno!!! 0-1!!! ???? A MASTERPIECE OF A… - CampeonatoItal1 : Artilharia da Série A 20/21: ????Cristiano Ronaldo (Juve) 16?? ????Lukaku (Inter) 16?? ????Immobile (Lazio) 14?? ????Ibrah… - infoitsport : Cagliari-Atalanta, l’analisi del goal subito da Muriel - infoitsport : Muriel, ormai è un vizio: 3 punti d'oro per l'Atalanta. Il Cagliari col Torino si gioca la salvezza - sportli26181512 : Atalanta, senti Jacobelli: 'Benedetto il giorno in cui ha preso Muriel...': Il diretto di Tuttosport Xavier Jacobel… -