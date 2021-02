Ufficiale | Venezia | ecco Maenpaa | il sostituto di Lezzerini

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo il brutto infortunio occorso a Luca, che ha chiuso in anticipo la stagione, ilha optato per un nuovo innesto tra i pali: raggiunto l’accordo con Niki. Questa la nota del club lagunare: “FC comunica che in data odierna il portiere finlandese classe 1985 Nikiha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30/06/2021 con opzione di rinnovo a favore della società per la stagione 2021/22. Mäenpää, ha iniziato la corrente stagione sportiva con lo Stoke City FC, svincolandosi dal club inglese nel gennaio del 2021. Precedentemente, Mäenpää ha trascorso due stagioni al Bristol City FC, collezionando 32 presenze mantenendo la porta inviolata 9 volte, e tre stagioni al Brighton & Hove Albion FC, collezionando 11 presenze con sei clean ...