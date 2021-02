Tragedia a Roma, a fuoco la casa: morto un 50enne, donna intossicata. Le fiamme uccidono anche gli animali domestici (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel corso di questa notte, 15 Febbraio, intorno alle ore 02:30 circa, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco in Via Giuseppe Lipparini 13, a causa di un incendio in un appartamento al nono piano di una palazzina di quattordici di proprietà dell’ATER. L’incendio e la Tragedia Sul posto sono intervenute tre Auto Pompe Serbatoio (11A, 7A, 3A), un’autobotte, un’autoscala e il Carro Teli. L’incendio si è scatenato in una stanza dell’appartamento invadendo anche gli infissi e parte degli arredi. Nel rogo sono tragicamente deceduti un uomo di circa 50 anni, un cane e un gatto. Inoltre una donna di 40 anni è stata trasportata con urgenza in ospedale a causa dell’intossicazione da fumo. Attualmente sono in corso degli accertamenti per comprendere le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel corso di questa notte, 15 Febbraio, intorno alle ore 02:30 circa, è stato richiesto l’intervento dei Vigili delin Via Giuseppe Lipparini 13, a causa di un incendio in un appartamento al nono piano di una palazzina di quattordici di proprietà dell’ATER. L’incendio e laSul posto sono intervenute tre Auto Pompe Serbatoio (11A, 7A, 3A), un’autobotte, un’autoscala e il Carro Teli. L’incendio si è scatenato in una stanza dell’appartamento invadendogli infissi e parte degli arredi. Nel rogo sono tragicamente deceduti un uomo di circa 50 anni, un cane e un gatto. Inoltre unadi 40 anni è stata trasportata con urgenza in ospedale a causa dell’intossicazione da fumo. Attualmente sono in corso degli accertamenti per comprendere le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti ...

